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Крым могут переименовать: эксперт объяснил, в чем опасность

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Власти Украины заложат "бомбу замедленного действия", если законодательно признают оккупированную Автономную республику Крым автономией крымских татар.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя изменения в Конституцию Украины, предложенные Меджлисом крымскотатарского народа.

"Я сторонник того, что если есть унитарный статус государства, он должен распространяться на всю страну. Или давайте тогда менять статус всей страны на федеративный. Но не надо делать ошибочные исключения, которые мы уже делали. У нас Крым был уже автономной республикой, и к чему это привело? Ошибки должны нас учить", - подчеркнул он.

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По словам Мусиенко, "автономией мы закладываем бомбу замедленного действия".

"Мы даем широкие полномочия и говорим - давайте мы отдадим эту территорию, пусть там хозяйничают. Контролируемая децентрализация - это одно, а автономия - совсем другое. И автономии добиваются с широчайшими полномочиями - относительно языка общения в регионе, определенных правил и так далее", - заявил он.

Эксперт считает, что это "ошибочный путь": "Мы говорим о том, что закончится война, Крым вернется, и мы ему опять дадим статус автономии, но нужен же хоть какой-то переходной период. Надо там элементарно установить уровни безопасности, провести контртеррористическую и контрдиверсионную работу".

"Если мы посмотрим сейчас этнический состав в Крыму - там украинцы, россияне и крымские татары на третьем месте. Вопрос в том, что мы даем наименьшему этническому составу право на определение, право создавать тут свою автономию, право управлять это автономией", - объяснил Мусиенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Меджлисе предложили создать на полуострове крымскотатарскую национальную автономию и изменить название административно-территориальной единицы Автономная республика Крым. Если Конституционная комиссия поддержит такое переименование, то полуостров получит свой представительский орган — Совет автономии.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия КрымаВласти Украины и ситуация в Крыму
Персоны
Александр МусиенкоРефат Чубаров
Место
Украина
Объекты
Крымкрымские татарыНовости КрымаМеджлис
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Проходил мимо
Проходил мимо
Ага, и Америку переименуйте в Соединенные Штаты Украины, то-то амеры удивятся)
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Задрали своими переименованиями! Уже не знают - на чем ещё денег распилить. А Крым татары просрали. Могли зелёных выбить, так нет же - промолчали. За вас никто воевать не будет.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Бандеровское правительство Украины понимает что Крым им не видеть, как своих бейцим, поэтому делают всё, чтобы как-то "насолить" России! Смешные потуги! Детский сад!
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