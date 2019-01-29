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''Переиграл Путина'': украинский дипломат назвал главное достижение Порошенко и поддержал его

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Президент Украины Петр Порошенко сумел переиграть главу РФ Владимира Путина, став его личным врагом из-за неуступчивой позиции.

Такое заявление сделал экс-посол Украины в США, писатель Юрий Щербак во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который начался в Киеве 29 января. В своем выступлении Щербак поддержал и поблагодарил украинского лидера (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Объектом персональной ненависти украинофоба Путина стал президент Порошенко. Ненависть эта личная и токсична, обусловлена неуступчивой позицией президента Украины, его эффективными усилиями в организации противодействия российской агрессии. Давайте сегодня прямо скажем, что президент Порошенко переиграл Путина во многих компонентах военно-дипломатической борьбы. И спасибо ему за это", — сказал дипломат.

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Юрий Щербак

Юрий Щербак

Скриншот

"Ни у кого в этом зале не было сомнений, что мы слушали выступление будущего президента Украины. И мы знаем его имя", — добавил Щербак, отметив, что в то же время страну ожидает сложный путь выборов, на которых он призвал отдать голос за нынешнего украинского главу "исходя из жизненных интересов нации и государства".

"Мы должны доказать украинцам, что нет альтернативы Порошенко. Великобритания не меняла Черчилля как главнокомандующего во время войны", — подчеркнул Щербак.

Он также обратил внимание на речь президента, в которой тот, по словам писателя, сломал традицию негативизма.

"Мы услышали очень оптимистичный прогноз, очень оптимистичное выступление. А нам так не хватает оптимизма. У нас специалисты по плачу только есть… Я очень благодарен, что в своем выступлении президент открыл ворота будущего. Потому что мне кажется, что мы довольно мало говорим и думаем о будущем", — сказал Щербак.

Как писал OBOZREVATEL, во время выступления на форуме президент Украины Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, которые пройдут в марте.

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Место
Украина
Теги
политикаВыборы Президента
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Крым Андрей
Крым Андрей
Заебись! То, что страна вымирает рекордными темпами, что число эвакуирующихся превышает прирост населения в разы, это все куйня. То, что беспредел и бандитизм движется к стандартам 90х, тоже. Главное - что Путин рассказал сабжу, что Порошенка его личный враг! Кровник, ёпта... СУХС, скаклы! Голосуйте за Пороха. Слышите, что вам умный человек объясняет? А Путина мы уговорим.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Петя стал личным врагом Путина. А что ты сделал для украины?)))))))))
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