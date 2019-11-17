Перехитрил Путина? Стало известно о ходе конем Лукашенко

Эксперты предположили, что президент Беларуси Александр Лукашенко объявил досрочные выборы, потому что пытается уменьшить влияние Кремля в парламенте.

По мнению специалистов, лидеру государства важно, чтобы нижняя палата была максимально лояльной и действовала строго по указанию, особенно, на фоне ссоры с РФ, передает "Апостроф".

"Российская Федерация не успела сформировать свой пул кандидатов и отстроить пророссийские организации до такой мощности, чтобы проводить парламентскую кампанию. Есть 4-5 кандидатов от так называемой "Республиканской партии", которых можно теоретически считать пророссийскими. Другие пророссийские группы не успели провести сбор подписей или не рискнули идти на парламентскую кампанию", – отметил Игар Тышкевич.

Александр Лукашенко на совещании Пресс-служба президента Беларуси

В свою очередь, Ярослав Романчук обратил внимание на обострении в отношениях с Кремлем, так как выборы проходят на фоне ссоры с Россией по всем возможным направлениям.

"Меньше месяца осталось до 8 декабря – на эту дату было анонсировано подписание "чего-то", а ни одного важного решения в Беларуси нет. Это касается и газа, и кредитования, и доступа на российский рынок, и доступа к пограничному контролю. Фактически ни один вопрос не решен", – подчеркнул он.

Обострение отношений между Беларусью и Россией Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин

По словам Романчука, РФ нарушает свободу перемещения товаров и услуг, на фоне чего между таможнями происходит полное недоверие, из-за чего на границе образуются многокилометровые очереди.

"Учитывая это и много других экономических и политических вопросов, "союзное государство" имеет вид фикции и, скорее всего, реализовано не будет", – добавил он.

Тем временем, журналист Денис Лавникевич предположил, что выборы связаны с транзитом власти, так как Лукашенко нужно послушный парламент для изменения конституции и передачи власти.

Александр Лукашенко Пресс-служба президента Беларуси

"Но пока неизвестно кому – или кому-то из сыновей, или из приближенных, или просто перераспределить ее, как это в свое время сделал Назарбаев. Сейчас все полномочия у президента. Он может отдать часть правительству, часть парламенту, чтобы, когда он уйдет, вся система не рухнула", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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