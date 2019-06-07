Переговоры Зеленского с Путиным: в Кремле резко ответили

В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что сейчас звучат разные заявления с украинской стороны. "Пока в планах нет", — подчеркнул он, передают "РИА Новости".

"К сожалению, мы живем во время легких способов распространения разных заявлений. Но судить надо по делам ... После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения Минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений — тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", — сказал Песков.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться и обменяться рукопожатием 21 июня в Минске.

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