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Переговоры Зеленского и Путина: в России внезапно передумали

5.1тЧитать материал на украинском

В России заявили, что переговоры в "нормандском формате" не следует продолжать до того момента, пока не будут оформлены предыдущие договоренности между Украиной и Россией.

Такую позицию выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, опровергнув возможную встречу президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, передают "РИА Новости".

"Есть договоренности "нормандского формата", которые являются непреложным условием движения вперед. Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые "нормандские" саммиты", – высказался он.

Новости
Переговоры Путина с Зеленским: в АП сделали заявление

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

BBC

При этом, по словам главы российского МИД, конкретных перспектив личной встречи Зеленского и Путина он пока не видит.

"Из Украины звучат размытые сигналы, мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства", – пояснил Лавров.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Deita.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России выразили мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин могут подписать новые соглашения по Донбассу, именуемыми "Минск-3".

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Россия
Теги
Новости Россиинормандский формат
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ПУТИН с шутом желто-синим?? не свины вы охерели, ваш уровень типа туска, и то слишком много.
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
А чё такого?? Давайте оформим. Только сначала Минск-1.
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CARGO 100
CARGO 100
"Из Украины звучат размытые сигналы ..." Конечно, Лавров по другому и сказать не мог, но мы то знаем, видим, что это не сигналы. Это сопли сопли селюковские, плохо размытые ...
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