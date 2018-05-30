Переговоры в Минске: Украина выдвинула ряд требований

Представители России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев из российских тюрем, на что украинская сторона выдвинула ряд требований.

"Безопасность, прекращение огня, деэскалация, освобождение заложников и политзаключенных - ключевые темы сегодняшнего Минска. Украинская сторона и на ТКГ, и в сфере безопасности и гуманитарной группах осудила эскалацию насилия, убийство 15 - летней Дарья Казeмировой и 12-летнего Дмитрия Мацуя и предложила принять совместное заявление ТКГ, в котором осудить убийство украинских детей, выразить сочувствие жертвам сбитого "Боинга" МН17, осудить причастность РФ к этой трагедии, немедленно разблокировать освобождение политзаключенных Кремля и допустить наконец МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ", – написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Она отметила, что представители РФ категорически отказались от принятия такого заявления, фактически признав причастность к трагедии МН17 и к поддержке террористов, а также к блокированию процесса освобождения заложников и допуска международных гуманитарных миссий в тюрьмы.

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"Также украинская сторона осуждает растущие факты агрессии против наблюдателей миссии СММ ОБСЕ, которых боевики снова обстреливали в последние недели и блокировали их работу. Украинские представители в ТКГ, дипломатическим языком, заявили демарш в связи с деструктивной позицией русских и контролируемых ими боевиков", – подчеркнула она.

Геращенко отметила, что была тяжелая и жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию. В том числе, касательно позиции РФ о "прямых переговорах" с псевдореспубликами.

"Я в гуманитарной группе и наши представители в ТКГ задали прямой и очевидный вопрос россиянам: каков ответ РФ на инициативу Украины о передаче 23 осужденных россиян для освобождения украинцев в тюрьмах РФ. Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян феерическая: "Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских. А "республики" включают этих русских в список, так как они им "помогали воевать" и жили на Донбассе до 14 года". Пришлось задать уточняющий вопрос: означает ли это, что РФ "своих бросает" и фактически отказывается от защиты своих граждан? Ответа нет", – добавила она.

Украинская сторона настаивает, чтобы МККК немедленно получил доступ в тюрьмы ОРДЛО и РФ и включить эту норму в заявление гуманитарной группы, но Россия категорически против.

"Учитывая тот факт, что МККК ни разу не имел доступа к заложникам и политзаключенным, официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе с требованием немедленно посетить тюрьмы на оккупированных территориях и навестить всех наших военных, гражданских, в т. Ч. журналиста Асеева, которые годами остаются без права на переписку, на звонок, на посылку. Буду на этом настаивать", – резюмировала Геращенко.

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