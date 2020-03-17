Переговоры Украины с ОРДЛО: в "Слуге народа" объяснили скандал в Минске

Согласие Украины учредить консультативный совет с представителями ОРДЛО не означает, что Киев больше не считает Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом заявил в эфире ObozTV нардеп из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, комментируя скандал вокруг подписания в Минске документа, который якобы фиксирует субъектность ОРДЛО.

По словам депутата, представители фракции провели встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком и очертили "красные линии" на переговорах по Донбассу. Также на встрече нардепов с Ермаком "поднимался вопрос артикуляции, что Россия агрессор, что Украина не должна вести прямые переговоры с главарями террористов".

Безгин подчеркнул, что документ, подписанный представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой – "это заявление о намерении, а не подписание самого документа".

"Дальше все зависит от того, какими смыслами будет этот документ наполнен… Сейчас предмета для паники и истерии нет, но есть вопрос, как будет происходить формирование такой группы, если она будет создана", – сказал он.

По словам нардепа, создание этой группы "не означает, что Россия выходит из процесса".

"Этот консультационный орган может быть создан при политической подгруппе, где субъектом самой группы коммуникации являются Россия, Украина и ОБСЕ. Это уже совещательная история", – заявил "слуга народа".

"Хотя мы понимаем, что тут могут быть определенные политические последствия. Если в каком-то совещательном органе мы позволяем себе вести прямой диалог с представителями ОРДЛО, кто-то может это трактовать, что Украина согласилась, что именно они субъекты, а Россия тут ни при чем. По моему убеждению, мы не можем этого допустить, в том числе на международной арене. Россия – агрессор и однозначно сторона конфликта", – отметил он.

Безгин также заявил, что консультативный совет с представителями ОРДЛО является "выполнением определенных норм минского процесса", которые нынешней власти "остались в наследство" от предшественников.

"Это механизм в пределах минского процесса, поскольку там записано, что определенные акты, очень непростые, которые касаются и амнистии, и местного самоуправления, и децентрализации, должны там согласовываться", – рассказал депутат.

rfi.fr

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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