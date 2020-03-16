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16 марта • обновлено в 10:19
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Переговоры Украины и ОРДЛО: "слуга" объяснил статус России

1.7т
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Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не предвидится. Также Россия не получит статуса наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал народный депутат от "Слуги народа", вице-президент ПАСЕ Александр Мережко.

"Была встреча с Ермаком (председателем Офиса президента Андреем Ермаком – Ред.), на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы. Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит", – сообщил политик.

Переговоры с ОРДЛО

Переговоры с ОРДЛО

Мережко отметил, что такие слухи идут только на руку кремлевской пропаганде и интересам России.

"На самом деле, переговоры, по сути, есть между Украиной и Россией, так же как и состояние войны есть между Украиной и Россией. Войны, причиной которой стала вооруженная агрессия России против Украины", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

  • Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

  • По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

  • 54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

  • Всемирный Конгресс украинцев осудил решение "слуг" по ОРДЛО

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Мережко
Место
Украина
Теги
Донбасс ОРДЛО
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А Мир то видит как вы отказываетесь выполнять минские соглашения. Так что визжите дальше.
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Mititel Alexandr
Mititel Alexandr
Что значит слухи? Подпись поставлена? Давай, досвидания
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Emа Ol
Emа Ol
Не переконав.
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