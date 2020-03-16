Переговоры Украины и ОРДЛО: "слуга" объяснил статус России

Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не предвидится. Также Россия не получит статуса наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал народный депутат от "Слуги народа", вице-президент ПАСЕ Александр Мережко.

"Была встреча с Ермаком (председателем Офиса президента Андреем Ермаком – Ред.), на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы. Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит", – сообщил политик.

Переговоры с ОРДЛО

Мережко отметил, что такие слухи идут только на руку кремлевской пропаганде и интересам России.

"На самом деле, переговоры, по сути, есть между Украиной и Россией, так же как и состояние войны есть между Украиной и Россией. Войны, причиной которой стала вооруженная агрессия России против Украины", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Всемирный Конгресс украинцев осудил решение "слуг" по ОРДЛО

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