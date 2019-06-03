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"Переговоры с Россией нужны": Вакарчук сделал заявление

3.6тЧитать материал на украинском

Украина должна и дальше вести переговоры с Россией в минском и нормандском формате, чтобы вернуть в свой состав оккупированный Донбасс.

Такое заявление сделал музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 3 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я считаю, что разговаривать нужно всегда. И переговоры, разговоры, обмен позициями они нужны. Потому что если вы не разговариваете, тогда ничто не двигается с места. Но переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате", –​​ отметил он.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скриншот из видео

При этом Вакарчук подчеркнул, что телефонные разговоры или обмен мнениями может пойти на пользу, однако официальный формат переговоров менять не стоит.

"Нормандский и минский формат – очень важные с двух точек зрения. Во- первых, они дают возможность проводить открытые переговоры. Когда у вас есть партнеры с мировым именем, вам намного легче открыто отстаивать свою позицию Вторая причина – практичная. К этим двум форматам привязаны санкции России", пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук назвал два фактора для объединения Украины: создать на подконтрольных Украине территориях сказку и протянуть руку помощи жителям оккупированного Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеМирные переговоры в Минске
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
нормандский форматНовости ДонбассаПартия Вакарчука "Голос"
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Анисимова Екатерина
Анисимова Екатерина
Мoя 6лагoдаpность тeм, ктo пoказал мнe этот прeкpacный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁08e01w Пpoстo пpoйдя пpостой опpоc пoлучилa почти пoлугодoвyю зарплату)) Пользуйтeсь, пoка eщe ecть возможнocть=)
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