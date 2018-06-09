Переговоры с Порошенко: Путин выдвинул наглое требование

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом Украины Петром Порошенко потребовал освободить всех арестованных в Украине российских журналистов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, тема представителей СМИ поднималась в контексте гуманитарных вопросов и обмена удерживаемыми лицами.

"Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", - сказано в заявлении.

Кроме того, лидеры стран договорились о посещении уполномоченными по правам человека обоих государств украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах и граждан РФ — в украинских тюрьмах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 июня, Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.