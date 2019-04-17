Переговоры с Порошенко по Донбассу: Путин сделал заявление

Президент РФ Владимир Путин не собирается проводить встречу в "нормандском формате" для урегулирования боевых действий на Донбассе.

Во время пресс-конференции по итогам российско-таджикских переговоров Путин заявил, что в его графике такой встречи нет, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мне об этом ничего неизвестно. С нами это никто не обсуждал", – сообщил российский президент.

Как известно, накануне украинский глава Петр Порошенко сообщал о возможной встрече стран "нормандской четверки", то есть Франции, Украины, России и Германии.

Мероприятие, по предварительным данным, должно пройти в июне 2019 года во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

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Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля, провел встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном, на которой они пришли к согласию по ряду ключевых вопросов. Во время переговоров было достигнуто соглашение о будущем нормандского формата.

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