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Переговоры Путина и Трампа стартовали в Японии: все подробности онлайн

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин начали переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Это третья личная встреча Трампа и Путина – в основном лидеры общаются по телефону. В последний раз главы государств встречались в декабре 2018 года на саммите G20 в Аргентине.

Перед встречей за закрытыми дверями, в 8:00 по киевскому времени лидеры сделали несколько заявлений для прессы (чтобы посмотреть прямую трансляцию, доскролльте до конца).

OBOZREVATEL следит онлайн за развитием событий:

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20

Скриншот видео

8:05 Открытая встреча длилась около 3-4 минут: журналисты выкрикивали вопросы президентам, которые с улыбкой молча кивали в ответ. Лидеры продолжили переговоры за закрытыми дверями.

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20

Telegram-канал "Раньше всех"

8:00 "У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать вопросы торговли, разоружения. Все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях между нами. Думаю, результаты встречи будут отличными!" – сказал Трамп.

С заявлением перед закрытой встречей также выступил Путин.

"Мы давно не виделись... Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Саммит G20 в Японии
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
ЯпонияОсака
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Украинские Божества встретились!!
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Мир Миру
Мир Миру
Якийсь біднесенький ангарчик запропонували, навіть столів немає. Оце аскетизм у людей.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Трамп Путину: "жаль нет хох-лов, без дураков скучно"!
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