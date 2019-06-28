Переговоры Путина и Трампа стартовали в Японии: все подробности онлайн

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин начали переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

Это третья личная встреча Трампа и Путина – в основном лидеры общаются по телефону. В последний раз главы государств встречались в декабре 2018 года на саммите G20 в Аргентине.

Перед встречей за закрытыми дверями, в 8:00 по киевскому времени лидеры сделали несколько заявлений для прессы (чтобы посмотреть прямую трансляцию, доскролльте до конца).

OBOZREVATEL следит онлайн за развитием событий:

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20 Скриншот видео

8:05 Открытая встреча длилась около 3-4 минут: журналисты выкрикивали вопросы президентам, которые с улыбкой молча кивали в ответ. Лидеры продолжили переговоры за закрытыми дверями.

Владимир Путин и Дональд Трамп на G20 Telegram-канал "Раньше всех"

8:00 "У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать вопросы торговли, разоружения. Все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях между нами. Думаю, результаты встречи будут отличными!" – сказал Трамп.

С заявлением перед закрытой встречей также выступил Путин.

"Мы давно не виделись... Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", – отметил он.

В Осаке началась встреча Путина и Трампа pic.twitter.com/9H5ZGIqUvF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дональд Трамп прилетел в Осаку утром 27 июня. Он заявил журналистам, что нацелен на "хороший разговор" с Путиным.

Путин и Трамп коротко побеседовали перед началом саммита G20. Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу.

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