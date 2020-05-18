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18 мая • обновлено в 15:55
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Переговоры по Донбассу за спиной Украины: Кулеба объяснил скандал

5.6т
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Переговоры в Берлине заместителя главы администрации президента России и спецпредставителя по Донбассу Дмитрия Козака с советниками канцлера Германии Ангелы Меркель не имели тайной составляющей.

Об этом сообщил в интервью РБК Украина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба объяснил скандальные переговоры Козака в Германии

Кулеба объяснил скандальные переговоры Козака в Германии

"Был недостаток коммуникации конкретно между господином Козаком и господином Яном Хеккером (советник Ангелы Меркель по внешней политике. – Ред.). И таким образом этот недостаток решили устранить, чтобы не по телефону, а просто сесть и пообщаться. Но ничего такого тайного и срочного, уверяю вас, не было", – отметил он.

Кулеба заверил, что Украина знала от немецких коллег об этом визите, и будет знать о его результатах.

"Это были консультации, и никакие решения там без участия Украины не принимались", – утверждает глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Козак посетил Берлин, где состоялись переговоры по ситуации на Донбассе. При этом они проходили без участия украинской стороны, а сам Козак находится под действием санкций.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Козак Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Донбасс война
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