Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины нужно привлечь признанных представителей гражданского общества Донбасса, а не боевиков.

Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung перед визитом в Берлин. Там 2 июня запланированы переговоры по ОРДЛО, в которых также примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его немецкий коллега.

"Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества", – заявил глава ОП .

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Со своей стороны издание напомнило, что недавно Киев объявил о намерении создать еще один орган в рамках Минского процесса с "представителями населения" временно оккупированных территорий на востоке Украины. А это вызвало протесты в самой стране и не нашло согласования в Москве.

Тогда как Ермак отметил, что встречи, которые годами продолжались в двухнедельном ритме в Минске, "практически не были переговорами", а решение саммита в Париже фактически не выполняются. Он подчеркнул, что чуть ли не ежедневно на Донбассе гибнут украинские воины, а представители сторон на переговорах ТКГ, которые с марта проходят в видеоформате, до сих пор не согласовали новые пункты разведения. Единственным видимым успехом с момента последнего саммита в "нормандском формате", по его словам, остается обмен пленными, хотя на оккупированных территориях все еще находятся под арестом многие лица, которые только рассматриваются сторонами в качестве кандидатов на очередной обмен.

"Это очень мешает нам продвигаться по всем другим вопросам. Все договоренности саммита должны быть реализованы, а именно: прекращение огня, разведение, разминирование, доступ ОБСЕ и Красного Креста к заключенным на неконтролируемых Украиной территориях, а также обмен пленными в формате "всех на всех", – сказал Ермак.

В интервью немецкому изданию глава Офиса президента также затронул вопрос выборов в так называемых республиках. В частности, отметил, что их проведение на Донбассе возможно только "после того, как будут выполнены требования безопасности: выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, и когда Украина вернет контроль над своей границей". А также при условии, что будет обеспечена беспрепятственная деятельность СМИ и политических партий, международных наблюдателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия согласилась на часть условий Украины в вопросе урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, по обсуждению сформированных списков лиц для последующего обмена пленными.