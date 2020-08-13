Переговоры контактной группы по Донбассу в Минске не прекратятся, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в столице Беларуси Минске не будут прекращаться из-за протестов в этой стране.

По его словам, заседание Трехсторонней контактной группы должно пройти по запланированному режиму. Об этом он сказал, отвечая на вопрос СМИ во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения 13 августа.

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится", – заявил глава государства.

Он отметил, что ближайшая встреча ТКГ запланирована на вторник, 18 августа. Она будет проходить в новом формате, под председательством Леонида Кравчука, который возглавил украинскую делегацию. При этом одними из главных вопросов, которые на ней рассмотрят, будут продление режима "тишины" на Донбассе и обмена пленными между официальным Киевом и "Л/ДНР".

"Мы в ОБСЕ уже в этом формате передали список, миссия его поддержала. Там около 100 человек. Пока ждем, что с той стороны предоставят свой согласованный список и потом ОБСЕ определиться, когда технически может быть обмен", – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что также на рассмотрение выносятся вопросы разминирования, безопасности оккупированных территорий.

"Повлияет ли эта ситуация в Минске на заседание трехсторонней контактной группы, я не знаю", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский сделал заявление относительно протестов в Беларуси, призвав отказаться от уличного насилия. Он заявил, что белорусы переживают сейчас непростые времена, они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития, и это очень непросто.