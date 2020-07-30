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В России отказались от переговоров по Донбассу на уровне советников. Документ

Политика
6,5 т.
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. TV8

В России назвали переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложили отказаться от этого формата.

Соответствующее письмо замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). Об этом со ссылкой на источник в ОП сообщило издание "Страна". В распоряжении журналистов появилось обращение Козака (чтобы посмотреть фотокопии документа, поскролльте новость вниз).

В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата "неэффективна". Как заявил Козак, недавно заключенное соглашение о прекращении огня на Донбассе принималось якобы практически без участия Франции и Германии.

Козак также раскритиковал проект документа, который сейчас прорабатывается представителями "нормандского" формата. Его подробности не приводятся, однако Козак считает документ бессодержательным.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4", – написал замглавы Администрации Владимира Путина. Чиновник заявил, что "эксперимент" можно продолжить, но уже без РФ.

"Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", – написал помощник российского президента.

Он предложил ограничить работу помощников лидеров стран "нормандии", предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств.

Согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак и советники руководителей Франции и Германии ранее, Козак предложил передать министрам иностранных дел.

Фактически, Козак объявил о том, что Россия не намерена больше участвовать в формате переговоров, где с украинской стороны участником выступает Ермак.

Копия письма.

Копия письма. Страна

Копия письма.

Копия письма. Страна

Копия письма.

Копия письма. Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.

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