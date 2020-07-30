В России отказались от переговоров по Донбассу на уровне советников. Документ

В России назвали переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложили отказаться от этого формата.

Соответствующее письмо замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). Об этом со ссылкой на источник в ОП сообщило издание "Страна". В распоряжении журналистов появилось обращение Козака (чтобы посмотреть фотокопии документа, поскролльте новость вниз).

В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата "неэффективна". Как заявил Козак, недавно заключенное соглашение о прекращении огня на Донбассе принималось якобы практически без участия Франции и Германии.

Козак также раскритиковал проект документа, который сейчас прорабатывается представителями "нормандского" формата. Его подробности не приводятся, однако Козак считает документ бессодержательным.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4", – написал замглавы Администрации Владимира Путина. Чиновник заявил, что "эксперимент" можно продолжить, но уже без РФ.

"Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", – написал помощник российского президента.

Он предложил ограничить работу помощников лидеров стран "нормандии", предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств.

Согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак и советники руководителей Франции и Германии ранее, Козак предложил передать министрам иностранных дел.

Фактически, Козак объявил о том, что Россия не намерена больше участвовать в формате переговоров, где с украинской стороны участником выступает Ермак.

Копия письма. Страна

Копия письма. Страна

Копия письма. Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.