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"Делать врагов партнерами": политолог рассказал об интересе Трампа к России

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Президент США Дональд Трамп заинтересован в экономическом партнерстве с Россией.

Из-за этого он может сомневаться в целесообразности применения новых санкций, связанных с российской агрессией в Украине и Сирии, написал в своем блоге на OBOZREVATEL политолог Джейсон Смарт.

"Трамп – сторонник французского философа Фредерика Бастиа, который писал, что "когда товары не пересекают границы, то их будут пересекать солдаты". То есть США будут побеждать не через войну, а делая наших врагов экономическим партнером, тем самым обретая мир", ― считает Смарт.

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По его мнению, Дональд Трамп представляет Россию как страну с большим потенциалом.

"Поддать Россию санкциям означает упустить возможность, которая принесла бы пользу американским бизнесменам и создала бы рабочие места в Соединенных Штатах", ― отметил политолог.

Кроме того, будущая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным, по мнению Смарта, может иметь неожиданные итоги.

"В лучшем случае, я считаю, что Соединенные Штаты согласятся на более тесное экономическое сотрудничество с Россией в обмен на улучшение двустороннего сотрудничества в урегулировании северокорейского ядерного кризиса, поддержании контроля над Ираном, установлении мира на Донбассе и прекращении гражданской войны в Сирии. В худшем случае, не хочется спекулировать, но мы знаем, что Путин очень хочет увидеть отмену американских санкций для России и признание Соединенными Штатами Крыма как русского", ― предположил Смарт.

Как писал OBOZREVATEL, Трамп поссорился со своими советниками из-за Путина.

Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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