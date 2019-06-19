Переезд Зеленского с Банковой: в Кабмине сообщили детали

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают несколько вариантов переезда с улицы Банковой.

Об этом рассказал в эфире ObozTV заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, комментируя информацию СМИ о переселении Администрации в Украинский дом.

Чиновник отметил, что не считает удачной такую идею переезда

"Надо хорошо проанализировать проект – сколько там места надо для размещения нашего украинского "Белого дома"? На мой взгляд, это не самое лучшее место, потому что там большой трафик. И с точки зрения безопасности есть проблема, большое скопление людей", – объяснил он.

По словам Парцхаладзе, в качестве альтернативы рассматривалось несколько других мест для переезда: "На ВДНХ место анализируется. На Институтской 4 есть место, где возможно построить. Я знаю, что такие варианты обсуждались".

Также замминистра отметил, что в случае переселения АП в Украинский дом, под Майданом и Европейской площадью нужно будет обязательно строить подземные паркинги.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вместе с другими сотрудниками Администрации переехать с Банковой в "опенспейс" со стеклянными стенами.

В команде Зеленского жалуются, что им "не очень комфортно" работать в стенах АП на Банковой.

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе предлагал перенести правительственный квартал из центра Киева в район "Телички" на юге столицы.

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