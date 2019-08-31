Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Переезд с Банковой: в Офисе президента расставили точки над "і"

2.7т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что пока нет вариантов для переезда с улицы Банковой в Киеве.

Вариант с Украинским домом оказался сложным, сказал он в рамках интервью президента Владимира Зеленского, которое транслировал телеканал "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Был абсолютно логичный вариант переезда в Украинский дом с размещением здесь (на Банковой. – Ред.) музея, но время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности – это настолько все сложно, что нет смысла это делать, как временный вариант", – отметил Богдан.

Первый помощник президента Сергей Шефир также прокомментировал возможный переезд.

Новости
Переезд Зеленского с Банковой обернулся скандалом: о чем речь

Переезд с Банковой: в Офисе президента расставили точки над "і"

"Сейчас не лучшее время... И нет каких-то таких предложений, чтоб все сказали – да, это супер-предложение, это красиво, удобно и недорого", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан Андрей Богдан Сергей Шефир
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
15
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...