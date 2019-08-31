Переезд с Банковой: в Офисе президента расставили точки над "і"

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что пока нет вариантов для переезда с улицы Банковой в Киеве.

Вариант с Украинским домом оказался сложным, сказал он в рамках интервью президента Владимира Зеленского, которое транслировал телеканал "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Был абсолютно логичный вариант переезда в Украинский дом с размещением здесь (на Банковой. – Ред.) музея, но время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности – это настолько все сложно, что нет смысла это делать, как временный вариант", – отметил Богдан.

Первый помощник президента Сергей Шефир также прокомментировал возможный переезд.

"Сейчас не лучшее время... И нет каких-то таких предложений, чтоб все сказали – да, это супер-предложение, это красиво, удобно и недорого", – уточнил он.

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