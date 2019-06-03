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Переезд АП: генерал рассказал об угрозе для Зеленского

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Переезд Администрации президента Владимира Зеленского с улицы Банковой в конгрессно-выставочный центр "Парковый" создает большие риски для безопасности главы государства.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-начальник Управления государственной охраны генерал-полковник Валерий Гелетей. По его словам, со зданием Администрации президента по мерам безопасности не сравнится ни одно здание в Киеве.

По словам генерала, в "Парковом" возникают сложности с охраной главы украинского государства, а также иностранных президентов, премьеров и спикеров парламентов, которые приезжают в Украину. Гелетей отметил, что серьезной угрозой для здания может стать оружие, "которое можно пронести на плече".

"Есть определенные системы, которые можно поставить на плечо… После одного выстрела полздания осыплется. В условиях агрессии России, это опасно", – подчеркнул он.

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Генерал также отметил, что здание на Банковой оснащено всем необходимым для работы АП: "Коммуникация с украинским руководством, областными администрациями, коммуникация со всем миром, защищенная связь, определенные протокольные процессуальные вещи, которые происходят в самом помещении, проведение заседаний СНБО, невозможность снятия информации из кабинетов и много-много таких факторов, в которых нуждается государство в условиях агрессии и гибридной войны".

При этом Гелетей подчеркнул, что если Зеленский официально примет решение о переезде, "то никто не будет это обсуждать, а все будут обеспечивать максимальные меры безопасности уже в новом здании".

КВЦ "Парковый"

КВЦ "Парковый"

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко поделился планами переезда АП с Банковой. Также команда Зеленского хочет реформировать и структуру АП, не исключено сокращение штата. Что будет со старым зданием на Банковой, у Зеленского пока не знают. Возможно, его сдадут в аренду или сделают там музей.

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" открыли в 2012 году. Беглый президент Виктор Янукович планировал использовать площадку на крыше здания, чтобы добираться на вертолете из своей резиденции в Межигорье.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Владимир ЗеленскийВалерий Гелетей
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Да какая там спецсвязь, лишь бы продавалась рядом шаурма.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
После того ...как уже простой гражданин...Порошенко спер сервер и все компьютеры с базами данных...из здания Президента.....о какой безопасности можно говорить????Зеленскому можно работать в палатке на Крещатнике
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