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''Перед законом все равны'': ''Батьківщина'' отреагировала на скандал с похищением чиновника под Запорожьем

1.3тЧитать материал на украинском

Фракция "Батьківщина" исключила из своих рядов Андрея Акритова - подозреваемого в избиении и похищении председателя государственной исполнительной службы Приморского района Запорожской области Сергея Гогунского.

"Для нас нет неприкасаемых. Мы считаем, что перед законом все должны быть равны. Теперь задача правоохранителей разобраться в деталях инцидента", - заявил заместитель руководителя партии Сергей Соболев, передает пресс-служба "Батьківщини".

Депутат обратился к губернатору Запорожской области Константину Брылю, который обнародовал информацию об инциденте, и призвал его не спекулировать на деле.

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"Напомнил бы господину Брылю о депутате Бердянского горсовета Викторе Цуканове, видеодоказательства получения взятки которым являются неопровержимыми. И о задержании за аналогичное преступление только что избранного главы общины Вольнянского района Анатолия Клименко… В конце концов, о прогулках самого господина Бриля по Днепру на незарегистрированном катере областного управления рыбоохраны, на котором его родственник следующий день "накатался" до такого состояния, что это привело к смерти одного и увечья другого пассажира", - заявил Сергей Соболев.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Брыль сообщил о том, что внефракционный нардеп Вадим Кривохатько запугивает работников одной из аграрных фирм Запорожской области, блокируя работу предприятия.

Персоны
Юлия ТимошенкоСергей Соболев
Место
Украина
Объекты
ВО Батьківщинаполитика
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Исключили за "активизм"? Может пожаловаться в профсоюз "активистов".)
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