''Перед законом все равны'': ''Батьківщина'' отреагировала на скандал с похищением чиновника под Запорожьем

Фракция "Батьківщина" исключила из своих рядов Андрея Акритова - подозреваемого в избиении и похищении председателя государственной исполнительной службы Приморского района Запорожской области Сергея Гогунского.

"Для нас нет неприкасаемых. Мы считаем, что перед законом все должны быть равны. Теперь задача правоохранителей разобраться в деталях инцидента", - заявил заместитель руководителя партии Сергей Соболев, передает пресс-служба "Батьківщини".

Депутат обратился к губернатору Запорожской области Константину Брылю, который обнародовал информацию об инциденте, и призвал его не спекулировать на деле.

"Напомнил бы господину Брылю о депутате Бердянского горсовета Викторе Цуканове, видеодоказательства получения взятки которым являются неопровержимыми. И о задержании за аналогичное преступление только что избранного главы общины Вольнянского района Анатолия Клименко… В конце концов, о прогулках самого господина Бриля по Днепру на незарегистрированном катере областного управления рыбоохраны, на котором его родственник следующий день "накатался" до такого состояния, что это привело к смерти одного и увечья другого пассажира", - заявил Сергей Соболев.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Брыль сообщил о том, что внефракционный нардеп Вадим Кривохатько запугивает работников одной из аграрных фирм Запорожской области, блокируя работу предприятия.