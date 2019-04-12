Перед Пасхой: Порошенко и Меркель сделали шаг к миру на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали прекращение огня в зоне ООС на Донбассе на пасхальные праздники.
Оно должно начаться с 18 апреля. Об этом стало известно во время встречи лидеров государств в ходе официального визита Порошенко в Германию 12 апреля.
Глава государства поблагодарил Меркель за оказанную поддержку. "Благодарен Ангеле Меркель, что в процессе обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое вступит в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации", — сказал Порошенко.
Меркель и Порошенко
Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября впервые за четыре года Меркель прибыла в Киев с официальным визитом. Тогда она встретилась с Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и с главами парламентских фракций.
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