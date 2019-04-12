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Перед Пасхой: Порошенко и Меркель сделали шаг к миру на Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали прекращение огня в зоне ООС на Донбассе на пасхальные праздники.

Оно должно начаться с 18 апреля. Об этом стало известно во время встречи лидеров государств в ходе официального визита Порошенко в Германию 12 апреля.

Глава государства поблагодарил Меркель за оказанную поддержку. "Благодарен Ангеле Меркель, что в процессе обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое вступит в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации", — сказал Порошенко.

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Меркель и Порошенко

Меркель и Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября впервые за четыре года Меркель прибыла в Киев с официальным визитом. Тогда она встретилась с Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и с главами парламентских фракций.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Петр ПорошенкоАнгела Меркель
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Ну да и так всё ясно - РФ "не поддержит" прекращение огня
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Ой дебилы...
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andrei andrei
andrei andrei
Тварь свинорылая, ты Российскую Федерацию то сюда не впутывай. Гарант хренов.
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