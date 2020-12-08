Пентагон впервые может возглавить афроамериканец

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить министром обороны генерала в отставке Ллойда Остина.

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника. Если это подтвердится, Остин станет первым чернокожим, возглавившим Пентагон.

Ожидается, что Байден официально объявит о его назначении на должность во вторник, 8 декабря. По данным издания, президент предложил Остину занять пост министра обороны в воскресенье, 6 декабря, и он согласился на предложение в тот же день.

Ранее Остин возглавлял Центральное Командование Вооруженных сил США и ушел в отставку в 2016 году.

Человек, знакомый с решением Байдена, сказал, что президент выбрал Остина, потому что он прошел кризисную проверку и пользуется уважением в вооруженных силах. Байден якобы также доверяет Остину, поскольку они работали вместе, когда Байден был вице-президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, замминистра обороны США по вопросам разведки, вице-адмирал Джозеф Кернан якобы написал заявление об отставке. При этом в Пентагоне заявили, что отставка Кернана планировалась несколько месяцев.