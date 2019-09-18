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18 сентября • обновлено в 22:21
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Пенсии для Донбасса: Тука призвал не отправлять их в "бездну"

1.3т Читать материал на украинском

Инициативу о выдаче пенсий на неподконтрольных территориях Донбасса, озвученную представителем парламентской фракции "Слуга народа", раскритиковали.

"Те тезисы, которые я услышал от спикеров "Слуги народа", меня, мягко говоря, удивили", – признался в комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Было сказано о том, что якобы Украина будет выплачивать пенсии непосредственно на оккупированных территориях. Если представить себе, что наличные денежные средства бесконтрольно будут пересекать линию разграничения и уходить в бездну – я думаю, тут вопросов будет очень много у всех. Это абсолютно недопустимо", – подчеркнул он.

Выдача пенсий на неподконтрольных территориях исключена, убежден Георгий Тука

Выдача пенсий на неподконтрольных территориях исключена, убежден Георгий Тука

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В то же время Тука напомнил о том, что, работая в Министерстве, "мы неоднократно предлагали разорвать связь между выплатой пенсии и наличием справки о регистрации как вынужденно перемещенного лица. Таким образом можно разорвать этот порочный круг, который можно назвать "пенсионным туризмом".

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Он пояснил: "Это вовсе не означает, что на неподконтрольной территории будут передвигаться инкассаторские машины и пропадать в бездну. Просто пенсионеры, которые живут там, в определенный период будут пересекать линию разграничения и без всяких ограничений со стороны социальных служб в виде предоставления справки о регистрации как ВПО, получать пенсию в государственных банковских учреждениях".

Тука сказал: "Это сугубо политическое решение. Технически здесь ничего сложного нет".

По его словам, в свое время эта инициатива не нашла понимания в Кабинете министров. "Будет ли сейчас такое понимание в Кабинете министров, мне тяжело прогнозировать", – заметил он.

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Напомним, 17 сентября глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила о необходимости выплачивать пенсии "всем, кто имеет на это право, независимо от места проживания".

Как писал OBOZREVATEL, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила: "Мы должны делать в парламенте все, чтобы облегчить им (жителям Донбасса, – Ред.) жизнь. Мы сегодня разрабатываем карту тех первых маленьких шагов, которые бы помогли людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми. Я говорю сейчас об упрощенном пересечении серой зоны, о логистических центрах на КПВВ".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Пенсия в Украине Российско-украинский конфликт
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Новости Донбасса
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Он Алекс
Он Алекс
Гиркину с Безлером тоже начните платить .. а почему нет?? Только мы спросим, потом ...
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