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17 января • обновлено в 21:05
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"Пед*расты на самокатах рассекают!" Кива отличился новой выходкой: видео

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива оскорбил членов Кабмина, назвав правительство цирком.

Скандальное заявление он опубликовал на своей странице в Facebook вечером 17 января. При этом спустя несколько часов на телеканале NewsOne нардеп не постеснялся повторить свои слова.

"Вот я подумал, раньше у нас медведи в цирках на самокатах катались. А сегодня у нас пед*расты на самокатах по Кабмину рассекают. Достижение!" – заявил Кива.

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Позже в прямом эфире нардеп выразил уверенность, что вскоре придет к власти со своими соратниками, поскольку сейчас у Украины "есть только дорога в ад".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Илья Кива
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ржака
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Боги, ну и деган.
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