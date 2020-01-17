Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива оскорбил членов Кабмина, назвав правительство цирком.

Скандальное заявление он опубликовал на своей странице в Facebook вечером 17 января. При этом спустя несколько часов на телеканале NewsOne нардеп не постеснялся повторить свои слова.

"Вот я подумал, раньше у нас медведи в цирках на самокатах катались. А сегодня у нас пед*расты на самокатах по Кабмину рассекают. Достижение!" – заявил Кива.

Позже в прямом эфире нардеп выразил уверенность, что вскоре придет к власти со своими соратниками, поскольку сейчас у Украины "есть только дорога в ад".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива ранее попался на "рукоблудии" в зале Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как он разговаривал по телефону, а затем принялся чесать область паха.

Уже в январе Киву застукали за рассматриванием эротических фото в Верховной Раде.

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