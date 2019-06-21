"Печерская судебная республика": эксперт раскритиковал разрешение Саакашвили баллотироваться в Раду

Решение Печерского районного суда города Киева о том, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили последние 5 лет непрерывно жил в Украине, а, значит, может баллотироваться в депутаты Верховной Рады, – не имеет ничего общего с законностью.

И обусловлено желанием президента Владимира Зеленского и запросом общества. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Михеил Саакашвили www.rbc.ua

"Украинские суды начинают прислушиваться к президенту Зеленскому. Он и свой указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады аргументировал общественным мнением и политической целесообразностью, а не буквой закона. Так и здесь. С одной стороны, конечно же, Саакашвили не жил непрерывно в течение 5 последних лет в Украине. С другой – указ о лишении его гражданства тоже был сомнительным. Но сейчас никто уже не будет разбираться. Поскольку понятно, что есть сформированный – Зеленским в том числе – общественный и политический запрос на возвращение Саакашвили в политику", – отметил Юсов.

"Поэтому суд решил не брать на себя какую-то чрезмерную ответственность и удар общественного негодования, а предпочел идти более простым путем. Более простой путь в этом случае – признать, что Саакашвили все это время жил в Украине", – добавил он.

Очередное резонансное решение, принятое украинскими судьями, по мнению эксперта, является ярким свидетельством полного провала судебной реформы.

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"Мы можем констатировать, что у нас как не было независимого объективного суда – так он и не появился. Ни за предыдущие пять лет, когда проводилась под руководством Петра Порошенко провалившаяся, как оказалось, судебная реформа. Ни сейчас, когда судебная система демонстрирует: она не готова меняться, она готова подстраиваться под коньюктуру, власть, возможно, под давление в каких-то отдельных случаях. Но она не готова занимать независимую позицию", – подчеркнул Юсов.

По мнению эксперта, решения украинских судов уже давно имеют крайне мало общего с законностью и еще не раз удивят цивилизованный мир.

"У нас есть отдельные "республики": республика Печерского суда, Барышевского суда, Окружного административного суда города Киева… И эти "республики" могут выносить абсолютно разные решения и удивлять не только Украину, но и весь цивилизованный мир. Независимого и действенного суда у нас нет. Как следствие – появляются вот такие парадоксальные и дискуссионные решения", – считает Юсов.

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В то же время эксперт убежден: для Саакашвили, который на данном этапе явно не является фаворитом предвыборного "забега" и чья партия вряд ли преодолеет 5% барьер, куда более выгодным было бы противоположное решение суда.

"Тогда бы он сказал, что плохой украинский суд лишил его прав – и имел бы хоть какое-то объяснение возможному неудовлетворительному результату своей политической силы. Теперь же у него нет оснований говорить, что кто-то им помешал. И свой провал после 21 июля объяснять можно будет лишь собственными просчетами, а не политическим преследованием", – убежден Юсов.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля 2019 года.

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