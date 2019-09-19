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19 сентября • обновлено в 13:32
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Павел Жебривский: задайте политику острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 19 сентября станет лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Павел Жебривский: задайте политику острый вопрос

uanova.net

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Павлом Жебривским сегодня в 17:30

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70rus xxx
70rus xxx
Я,как и Цымбалюк,задам "острый" вопрос и потроллю его.Павел,есть жизнь на Марсе? И почем ныне рабы?
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