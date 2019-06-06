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Павел Казарин
Павел Казарин
ЖурналистВсе статьи автора

Зеленский и Порошенко: новый делает то, что и прежний

1.5т

Украинцы довольны Владимир Зеленский и недовольны Петром Порошенко. Хотя пока что новый президент делает лишь то, что делал прежний.

Владимир Зеленский не спешит общаться со своими избирателями. Вместо этого он предпочитает разговаривать с европейскими. Во время своего первого визита в Брюссель он успел ответить на вопросы, которые ему безуспешно задавали в Киеве, пишет Павел Казарин для "Крым. Реалии".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пообещал не поддерживать Игоря Коломойского в его тяжбах за ПриватБанк. Заявил о сотрудничестве с НАТО. Призвал Запад давить санкциями на Россию. Отверг перспективу дефолта. Заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать гибель российской империи. Возможно, если бы он рассказал все это раньше, то уровень нервозности в Украине по поводу его избрания был бы на порядок ниже. С другой стороны, кто знает, какие в этом случае были бы результаты второго тура?

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Пока что Владимир Зеленский ведет себя почти как его предшественник. Его заявления напоминают риторику атлантистов, еврооптимистов и государственников. Во внешней политике его курс мало чем отличается от того, что продвигал Петр Порошенко. И если так продолжится дальше – остается лишь гадать, как быстро рейтинг нового президента сравняется с показателями старого.

Пока что ему не о чем волноваться. Его персональный рейтинг одобрения – порядка 50%. Уровень поддержки его партии тоже приближается к 50%. Недоволен Зеленским лишь каждый десятый украинец. Еще 40 процентов не определились с ответом. Идеальные условия, чтобы мечтать о светлом будущем. Проблема лишь в том, что его не будет.

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Каждый президент в Украине становится заложником завышенных ожиданий. От него ожидают чудес – и голосуют за чудеса

Его не будет не потому, что Владимир Зеленский хочет плохого. А потому, что для светлого будущего нет предпосылок.

Каждый президент в Украине становится заложником завышенных ожиданий. От него ожидают чудес – и голосуют за чудеса. А затем наступает неизбежное разочарование – потому что избиратель внезапно обнаруживает, что волшебной палочки у президента нет. Зато есть экономические законы, дефицит ресурсов и недостаток кадров. И любой новый фаворит очень скоро оказывается в роли изгоя. Так происходит уже 28 лет. И сложно представить – что может уберечь Владимира Зеленского от этой судьбы.

Украинский избиратель хочет, чтобы президент закончил войну. Потому что для обывателя война – это издержки и дискомфорт. С ее окончанием связаны ложные ожидания. Например, что страна станет комфортнее, богаче и безопаснее. Но в том и штука, что Зеленский не может закончить войну – он может ее лишь проиграть. Проигрыш, в свою очередь, будет означать раскол в стране, беспорядки и – потенциально – волну насилия. Вдобавок, самой России нет никакого резона поступать так, чтобы по итогам "мира" Украина усиливалась и богатела. Скорее наоборот.

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В результате выбор прост. Либо Владимир Зеленский проиграет войну – и страна будет расплачиваться за это. Либо он ее продолжит – и страна опять же будет за это платить. В обоих вариантах бюргерский хэппи-энд не просматривается.

Зеленский не может закончить войну – он может ее лишь проиграть

Украинский избиратель хочет, чтобы Владимир Зеленский снизил тарифы. Президент может начать вести себя ответственно, спасать договоренности с кредиторами, объяснять, что все имеет свою цену – и нарваться на обвинения в предательстве. Или он может начать раздавать деньги, ломать логику через колено, произвольно менять цифры в платежках. Результатом этого будет сворачивание международной помощи, инфляция, рост цен и обеднение страны. И обыватель снова будет винить во всем первое лицо – просто начнет делать это чуть позже. А за отсрочку критики президент расплатится шатким благополучием страны.

И точно так же по всем остальным пунктам.

Трагедия Владимира Зеленского именно в том, что у него нет опции "угодить всем". Он может либо взять в союзники здравый смысл – и тогда через полгода его рейтинг начнет падать. Либо попытаться поиграть в "чего изволите", истратить накопленные резервы, лишить страну подушки безопасности, обнулить скромные достижения, погрузить Украину в неизбежные последствия и кризис – и опять-таки забрать себе лавры "козла отпущения".

Разница между вариантами довольно проста. Расплата за ответственное поведение наступит чуть раньше, чем расплата за безответственное. Но в первом случае Зеленскому удастся сохранить после себя страну. А во втором – не факт.

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Павел КазаринПавел Казарин
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник:Крым.Реалии
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