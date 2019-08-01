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Павел Казарин
Павел Казарин
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Битва денег и репутации: хороший знак

2.7т

Когда репутация рушится – это хороший сигнал. Это значит, что в стране она хоть чего-то стоит.

В России вышла книга израильского писателя Юваля Ноя Харари "21 урок для XXI века". Вышла с опозданием в девять месяцев – американским и европейским читателям она была доступна еще осенью 2018 года. Но, как оказалось, задержка объясняется не только трудностями перевода. Как только российское издание вышло в свет, читатели обнаружили существенную "адаптацию", пишет Павел Казарин для "Крым. Реалии".

Например, в английском издании, в главе "Постправда", автор приводил в пример фейки, которые озвучивал Владимир Путин, отрицая присутствие российских войск в Крыму. А в российской адаптации автор бичует уже Дональда Трампа и его заявления.

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Когда журналисты заметили различия и обратились к издательству за комментариями, Юваль Ной Харари выступил с публичным заявлением. Автор заявил, что правки были согласованы, и даже нашел для себя оправдание. Мол, цель оправдывает средства, и если нужно достучаться до граждан, живущих в "недемократических странах", то ради преодоления цензурного барьера нужно допускать адаптацию примеров.

Затем случилась привычная дискуссия о том, можно ли ради борьбы с цензурой заниматься самоцензурой. Тем более что речь идет о книге, посвященной фейкам и постправде. Кто-то говорил, что автор просто соблазнился гонораром и предал все то, о чем пишет в своих книгах. Кто-то вставал на сторону Харари – и настаивал на том, что речь идет о "допустимых компромиссах" во имя высокой цели.

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Но особая пикантность состоит в другом. В той же российской адаптации украинский блогер Андрей Черников обнаружил еще один измененный фрагмент.

В разделе "Война" в оригинальной версии шла речь о "завоевании Крыма" Россией и о том, что Москва "вселила страх в сердца людей". А в российском издании вместо этого читатели встречали пассаж о том, что "до сей поры единственным успешным вторжением XXI века, предпринятым великой державой, было присоединение Крыма Россией".

Харари заявил BBC, что не согласовывал изменение формулировок с "аннексии" на "присоединение"

После этого Харари заявил BBC, что не согласовывал изменение формулировок с "аннексии" на "присоединение". Что на эту терминологическую адаптацию он не согласен. Пообещал поговорить с агентами и адвокатами и принять решение.

Очень надеюсь, что история получит продолжение. Например, российские издатели подтвердят, что все изменения были согласованы. Или наоборот – адвокаты писателя смогут доказать обратное. В противном случае, можно представить, какие вопросы Юваль Ною Харари будут теперь задавать журналисты на пресс-конференции.

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Но если брать шире, то вся эта история – про битву денег и репутации. И про то, что в разных странах итог этой схватки обречен отличаться.

Вся эта история – про битву денег и репутации. И про то, что в разных странах итог этой схватки обречен отличаться

Потому что многие из тех, кого мы привыкли считать "лидерами общественного мнения", "интеллектуалами" и "прогрессивными писателями", на деле готовы подстраиваться под конъюнктуру. Быть имитатором можно в любой стране – вплоть до того момента, пока тебя не раскроют. А когда разоблачение случилось – ты начинаешь взвешивать репутационные риски и сравнивать объем потенциально упущенных прибылей с величиной уже полученных гонораров. И принимать решение.

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В тех странах, где репутация имеет значение, ты обречен следовать если не своим убеждениям (кто может гарантировать, что они у тебя есть?), сколько своему публичному имиджу. Оправдываться. Искать объяснения. Ты вынужден делать это, потому что в противном случае рухнувшая репутация будет чревата расторжением контрактов, потерей аудитории и – в результате – уменьшением дохода.

А если ты живешь в среде, в которой репутация – пустой звук, то ты ничем не рискуешь. Можно работать на подлецов – и оправдываться "свободой слова". Можно выполнять функции сливного бачка – и продолжать считаться журналистом. Можно попасть в финансовые скандалы – и сохранять репутацию правдоруба.

Вполне может быть, что Харари – просто талантливый имитатор. Человек, который популярно пересказывает чужие многотомные научные труды, и не готов при этом лишаться гонораров из авторитарных стран. Его проблема лишь в том, что он живет в среде, в которой репутация имеет значение – и у каждого есть риск ее потерять.

Если бы он жил в Украине – таких проблем у него бы не было.

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Тема
российская пропаганда
Источник
Источник: Крым. Реалии
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