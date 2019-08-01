"Пацанские амбиции": Соколова объяснила, почему Зеленский "не дружит" с Порошенко

Наладить дипломатический путь с представителями Евросоюза президенту Владимиру Зеленскому могли бы помочь глава МИД Павел Климкин и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Такое мнение высказала украинская журналистка Янина Соколова, подчеркнув опытность украинских политиков.

"Очень печально, что он с ними поругался, тем более что ради будущего Украины ни один, ни другой (имею ввиду Порошенко и Климкина) не отказали бы, и они неоднократно об этом заявляли", — сказала она.

Порошенко и Зеленский

Журналистка озвучила и возможную причину холодных отношений.

"Почему Зеленский и команда не обрастают этими связями? Наверное, из-за каких-то пацанских амбиций и в угоду электорату, который голосовал часто не за Зеленского, а против Порошенко. Это мои мысли, но то, что им нужно немедленно поднимать весь дипломатический корпус, с которым они еще не переругались, и активно использовать его в общении с европейской стороной — это факт!" — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко "раскусил" связь Зеленского с воздушными шариками Шария.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram