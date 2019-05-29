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"Пацан сказал — пацан сделал!" Саакашвили прибыл в Украину и обратился к Зеленскому

2.8тЧитать материал на украинском

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили после возвращения в Украину поблагодарил президента Владимира Зеленского за решение вернуть ему гражданство.

В разговоре с журналистами в среду, 29 мая, Саакашвили выразил радость от того, что смог вернуться в Украину и рассыпался в комплиментах Зеленскому.

"Вернуть мне гражданство - это было очень смелым шагом достойного президента... Этот президент непростой парень. Он очень многих удивит и очень приятно. У меня на такие вещи чутье", - заявил Саакашвили.

"Зеленский показал этим шагом, что способен на смелые и быстрые решения. Это независимый политик! Он знает, что многие не хотели бы видеть меня в Украине. Но он никого не послушал и принял такое решение", - сказал он.

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Говоря о возвращении гражданства Украины Саакашвили высказался о Зеленском: "Пацан сказал — пацан сделал!"

Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину

скриншот

Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, возвращение Саакашвили в Украину вызвало бурную реакцию в сети. Украинцы пытаются угадать, как теперь будет развиваться его карьера, предполагая, что экс-глава Грузии может претендовать на место главы Одесской ОГА или даже премьер-министра.

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Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
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Косарева Елена
Косарева Елена
Огpoмнoе спаcибo вceм тeм, кто покaзaл мнe этот прeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁059bii Пpоcто пpoйдя опроc полyчилa почти полyгодовую зарплатy)) Пользyйтеcь, пoка eще ecть возмoжность=)
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Первое наперво пацаны склеят ласты бухозавру Пете😂
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Борисс Робот
Борисс Робот
Анатольевич Чернов, "Первое наперво пацаны склеят ласты бухозавру Пете"... "як рак свистне"... так и сразу...
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Grich Lara
Grich Lara
Анатольевич Чернов, гаразд і потім що,пацани створять пацанську республіку,оберуть пацанський парламент і через п'ять років при всезагальній ейфорії 73%,у нас з'явиться незмінний вічний пацан,український путін,правда єврейського походження,чи не занадто буде для тих,хто так хоче всіх на кого вкажуть пальцем пустити під ніж гільотини,бо боюсь,що іншого випадку голосувати за це вже може не бути
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