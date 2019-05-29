"Пацан сказал — пацан сделал!" Саакашвили прибыл в Украину и обратился к Зеленскому

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили после возвращения в Украину поблагодарил президента Владимира Зеленского за решение вернуть ему гражданство.

В разговоре с журналистами в среду, 29 мая, Саакашвили выразил радость от того, что смог вернуться в Украину и рассыпался в комплиментах Зеленскому.

"Вернуть мне гражданство - это было очень смелым шагом достойного президента... Этот президент непростой парень. Он очень многих удивит и очень приятно. У меня на такие вещи чутье", - заявил Саакашвили.

"Зеленский показал этим шагом, что способен на смелые и быстрые решения. Это независимый политик! Он знает, что многие не хотели бы видеть меня в Украине. Но он никого не послушал и принял такое решение", - сказал он.

Говоря о возвращении гражданства Украины Саакашвили высказался о Зеленском: "Пацан сказал — пацан сделал!"

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, возвращение Саакашвили в Украину вызвало бурную реакцию в сети. Украинцы пытаются угадать, как теперь будет развиваться его карьера, предполагая, что экс-глава Грузии может претендовать на место главы Одесской ОГА или даже премьер-министра.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся