"Патріотичні" герої України

Николай Томенко Политика 13:40, 4.08.2020 Обновлено: 13:41, 4.08.2020

Тут вся стрічка забита повідомленнями про італійський острів, який за 10 мільйонів доларів купив син героя України Богуслаєва!

І ось, що я подумав:

пороблено нам з цими "патріотичними" героями України!

Все вони хочуть закордоном нерухомість і яхти купувати чи дітей там навчати й дружин лікувати або просто гроші в іноземних банках тримати. Це доведено Косюком, Тулубом, Бобовим, Бойком...

П.С. Про тих "героїв" України, що підтримали Путіна й окупацію Криму та частини Донбасу, вже навіть не згадую.

П.С.П.С. Про всяк випадок інформую, що не маю жодної державної нагороди від жодного із Президентів!

Комментировать
Политика

Смотрите также

Блогер побывал на передовой и рассказал, почему "режим тишины" демотивирует армию

Киевского террориста Сухроба Каримова захватили: появились видео спецоперации

Минские танцы с волками

Россия сорвала выплату пенсий в ОРДЛО: жители оккупированного Донбасса голодают и вынуждены жить в бедности

Захватчик банка в Киеве в соцсетях объявил джихад и призвал убить Путина