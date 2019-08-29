Патриот, бизнесмен и реформатор: кто стал министром обороны Украины

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины назначила на должность главы Министерства обороны Андрея Загороднюка. OBOZREVATEL узнал, кто он такой.

Так, новоиспеченный Министр обороны является внештатным советником президента Владимира Зеленского, бывшим главой проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. Кроме того, по информации "BBC News Украина", он – руководитель международной компании, которая производит буровые установки. Не так давно вошел в Наблюдательный совет "Укроборонпрома".

"В некоторых СМИ сегодня была опубликована информация, что я до сих пор председатель Офиса реформ Министерства обороны Украины. Это не так, фактически я завершил эту деятельность в конце 2017 года, юридически – в начале 2018. Сейчас председателем Офиса реформ является Олеся Фаворская", – разъяснил в своем Facebook сам Загороднюк 5 июля 2019 года.

Андрей Загороднюк Zik.ua

Загороднюк родился в 1977 году, учился в Великобритании.

"Имеет диплом с отличием Оксфордского университета (финансы) и диплом права Киевского национального университета, а также ряд промышленных квалификационных аттестатов", –говорится в его биографии на сайте Discovery Drilling Equipment.

Загороднюк родом из семьи нефтяников. По информации СМИ, его отец – один из владельцев концерна "Nadra Group" и член правления "Укрнафты".

Руководство компаниии Discovery Drilling Equipment, которую он возглавляет, базируется в Великобритании и Соединенных Штатах, при этом два завода – в Украине.

"Компания специализируется на производстве и сервисном обслуживании буровых установок, которые поставляют в разные части света. Среди стран, где действуют буровые установки Discovery Drilling Equipment значится и Россия", – сказано в материале.

Андрей Загороднюк начал международный бизнеспроект по производству буровых установок Facebook Андрея Загороднюка

Карта с сайта Discovery Drilling Equipment, которая показывает, где используют оборудование компании DISCOVERYDE.COM

Сообщается, что Загороднюк является также одним из представителей "волонтерского десанта" в Министерстве обороны. Поддерживал Евромайдан и помогал силам АТО на Донбассе.

"В частности вместе с другими волонтерами передавал металлические печи на передовую (одну партию доставили даже в Донецкий аэропорт в декабре 2014 года, когда там уже шли серьезные бои)", – отметили журналисты.

Помощь воинам АТО Facebook Андрея Загороднюка

волонтерская деятельность Загороднюка Facebook Андрея Загороднюка

Новости Рада выбрала нового министра обороны Украины

Кроме того, как известно, в 2015 году Андрей Загороднюк возглавил проектный офис реформ Минобороны Украины.

"Наша главная задача – профессионализировать реформаторское движение Министерства обороны, привлечь как можно большее количество профессионалов", – рассказывал тогда он.

"Выбираем самые болезненные точки в оборонном ведомстве и стараемся, чтобы найти качественные решения проблем. Особенно нас интересует опыт стран, которые ведут боевые действия, в частности США и стран НАТО", – анонсировал он, проработав в Минобороны до 2017 года.

Андрей Загороднюк Минобороны Украины

Позже ушел из бизнеса из-за невозможности совмещать его с политикой. "Ничего общего между нефтегазовым машиностроением и военным управлением нет, это две разные планеты", – отмечал Загороднюк.

В 2019 году после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Загороднюк стал его внештатным советником.

Как отмечают в материале, с июня он вместе с Давидом Арахамия и Айварасом Абромавичусом является членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" – органа, который призван контролировать государственный концерн, в последние годы стал фигурантом громких коррупционных скандалов.

Загороднюк в "Укроборонпроме" ГК "Укроборонпром"

В интервью Leadership Journey Загороднюк признавался, что долго не мог выбрать между карьерой чиновника и бизнесмена и все же выбрал бизнес.

Теперь он снова вернулся в качестве Министра обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Верховная Рада на заседании 29 августа назначила новым министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

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