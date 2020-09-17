Пасынок Кернеса рассказал о состоянии мэра Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

Об этом в Instagram сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский вечером в четверг, 17 сентября.

По его словам, врачи немецкой клиники "Шарите" обрадовали "отличными новостями".

"Состояние стабильное! Динамика положительная! Инсульта и угрозы жизни нет и не было", – сообщил Родион.

Он добавил, что Кернес "передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу".

Как писал OBOZREVATEL: