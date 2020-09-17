Пасынок Кернеса рассказал о состоянии мэра Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.
Об этом в Instagram сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский вечером в четверг, 17 сентября.
По его словам, врачи немецкой клиники "Шарите" обрадовали "отличными новостями".
"Состояние стабильное! Динамика положительная! Инсульта и угрозы жизни нет и не было", – сообщил Родион.
Он добавил, что Кернес "передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу".
Как писал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
15 сентября на странице Кернеса в соцсети появилось сообщение, в котором мэр говорил о надежде на скорое выздоровление. Он писал, что планы относительно участия в выборах остаются в силе.
Вскоре Мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите".