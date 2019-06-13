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Паспорта России на Донбассе: ЕС готовит удар по РФ

5.7тЧитать материал на украинском

Лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает украинцам на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк, отметив, что заседание запланировано на 20-21 июня.

"Достаточно много о России в проекте выводов EUCO. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв к возобновлению переговорных усилий для реализации Минских соглашений", - написал он.

Паспорта России на Донбассе: ЕС готовит удар по РФ

Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Донбасс
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Нашли чем напугать! Ну и пусть по этим паспортам нельзя будет ехать в страны ЕС, но зато можно всегда съездить в Воронеж, что куда интереснее. А в ответ можно людей с паспортами ЕС не пустить в Воронеж.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Голованов Сергей:"вот граждане ЕС расстроятся! Жжжуть". Вот именно! Это будет им суровое наказание! Каждый западный европеец мечтает побывать в Воронеже. Им уже эти Ниццы и Сисилии изрядно надоели.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шапиро Женька, Ты видно не в курсе, но в России за границу летают по загранпаспорту, а не по внутреннему.
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
"Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк" А, ну тогда конечно.Кстати, почему журналист не уточняет, что незаконного в выдаче российских паспортов жителям Донбасса?
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2 из 5 ответов | показать все
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Добрыня:"А давай на Дальнем Востоке выдадим китайские паспорта или на Камчатке японские или в Калининграде немецкие ?" Вы занимаетесь подробной деятельностью! Хотите, чтобы там ни одного россиянина не оказалось?!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Артеллерист Моня, А что мешает выдаче укр. паспортов?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...ну не признают...ну и что?????
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5
0
2 из 3 ответов | показать все
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Шапиро Женька, Конечно с этими паспортами люди в ЕС не попадут. Для выезда в ЕС нужен Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, а на Донбассе выдают только внутренние паспорта.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ivanov Igor:"Мне больше интересно узнать как они не признают то, что никогда не увидят." Хороший вопрос: действительно, люди с этими паспортами в ЕС не попадут.
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