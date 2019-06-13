Паспорта России на Донбассе: ЕС готовит удар по РФ

Лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает украинцам на оккупированной части Донбасса.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк, отметив, что заседание запланировано на 20-21 июня.
"Достаточно много о России в проекте выводов EUCO. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв к возобновлению переговорных усилий для реализации Минских соглашений", - написал он.
Delo.ua
Quite a lot about #Russia in the draft #EUCO conclusions. A call to release the 24 sailors captured near the #KerchStrait, non-recognition of illegally issued Russian passports & a call for the resumption of negotiation efforts for Minsk agreements. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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