Паспорта России на Донбассе: ЕС готовит удар по РФ

Лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает украинцам на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк, отметив, что заседание запланировано на 20-21 июня.

"Достаточно много о России в проекте выводов EUCO. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв к возобновлению переговорных усилий для реализации Минских соглашений", - написал он.

Quite a lot about #Russia in the draft #EUCO conclusions. A call to release the 24 sailors captured near the #KerchStrait, non-recognition of illegally issued Russian passports & a call for the resumption of negotiation efforts for Minsk agreements. #Ukraine #Crimea