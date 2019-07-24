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Паспорта России для Донбасса: блогер раскрыл замысел Путина

1.6т Читать материал на украинском

Россия в перспективе намерена раздавать свои паспорта по упрощенной процедуре не только жителям Донбасса, но и всех областей Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина относительно упрощенного получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Сазонов напомнил, что ранее вышел указ об упрощенном предоставлении российского гражданства для всех, кто по временным разрешениям или по иным причинам находится на территории РФ: "Это приблизительно чуть меньше миллиона человек – заробитчане, беженцы, кто угодно".

"Россия решает целый ряд проблем. Думаю, что в перспективе будет упрощенное предоставление гражданства не только в Донецкой и Луганской областях, но и Харьковской, Одесской и вообще по всей территории Украины. Россия закрывает свою демографическую проблему – нехватку населения и старение", – заявил журналист.

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"Второе – страна стремительно деславянизируется. Она уже не является доминирующей христианской, там уже доминирует мусульманская религия. И очень много приезжих, очень разрастается окраина, бывшие колонии, а славянское население убывает, съеживается и концентрируется в европейской части. Закрыть дыру за счет молодых людей славянской национальности и христианского вероисповедания, которые будут работать и платить налоги – это способно хоть как-то удержать "русский мир" хотя бы в рамках приличия", – подчеркнул Сазонов.

По мнению блогера, Россия провоцирует депопуляцию Донбасса, чтобы сделать "не только себе хорошо, но и Украине плохо".

"Обеспечив жуткие условия на оккупированных территориях, они выманивают с оккупированных территорий работоспособное население, легкое на подъем. Убедить пенсионера уехать, если его не убедила уехать война – очень тяжело. А вот молодежь, которая в состоянии найти себе работу, имея российское гражданство – легче. В результате они оставляют Донбасс полностью обескровленным, без рабочей силы", – пояснил эксперт.

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"Когда Донбасс вернется в Украину, мы получим регион с разрушенной инфраструктурой, без производства, который некому восстанавливать. Даже если будут деньги, работать там некому. Даже если будут созданы предприятия, на них работать некому. Регион превращается в мощную "черную дыру" – в жутком состоянии, разрушена, населена пенсионерами", – подчеркнул Сазонов.

Паспорта России для Донбасса: блогер раскрыл замысел Путина

donetsk.kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Сазонов также объяснил, как раздача паспортов России на Донбассе даст Кремлю повод для открытого вторжения в Украину.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт Новости Луганска и Луганской области Новости Донецка и Донецкой области Война на Донбассе
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Теги
российские паспорта Новости Донбасса
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Украину дырбанят все кому не лень. Сколько батрачат в Польше, Венгрии да и по всей Европе? Власти даже не имееют данных, сколько народа имеет второе гражданство. Вся территория превращается в безлюдную пустыню.
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