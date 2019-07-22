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Паспорта РФ на Донбассе: у Зеленского сказали, чем ответят Путину

1.8т Читать материал на украинском

Украина может ввести национальные санкции в качестве реакции на упрощение получения российских паспортов на всей территории оккупированных Донецкой и Луганской области.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк 21 июля в штабе партии "Слуга народа", передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением Минских соглашений, спланированной провокацией и мы, конечно, не оставим это так", – ответил он на вопрос, намерена ли Украины вводить подобные санкции.

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Данилюк и Путин

Данилюк и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

  • В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса. В то же время президент поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр Данилюк Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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