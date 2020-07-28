Пашинян пояснил, почему Армения не назвала Крым "российским"

Премьер-министр Армении считает, что называть Крым "российским" было бы неуместно, учитывая, что страна не признает независимость Нагорного Карабаха.

Об этом Никол Пашинян заявил в интервью РБК, отвечая на вопрос журналиста о том, что в адрес премьера и страны звучат упреки из-за этого. Они касаются того, что в обмен на признание Москва якобы больше помогала бы Еревану.

"Я впервые об этом слышу, потому что в официальных и неофициальных встречах с российскими коллегами этот вопрос никогда не был поднят. Ну, может быть (не признала), потому, что Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха. И в этой ситуации не думаю, что уместен такой вопрос. Не думаю, что наши стратегические и союзнические отношения с Россией обусловлены этой ситуацией", – сказал глава правительства.

Напомним, что после аннексии Россией Крыма в 2014 году МИД Армении выступил "за урегулирование украинского кризиса путем диалога, мирным путем и на основе переговоров, Устава ООН и международного права".

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую называют главной конкуренткой действующего главы государства Александра Лукашенко, ответила на вопрос о том, чей Крым.