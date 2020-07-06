Пашинский заявил о фальсификации дела против него
Народный депутат Украины 8 созыва Сергей Пашинский заявил, что вручение ему обвинительного акта по "делу Вячеслава Химикуса" – это умышленная фальсификация со стороны действующей власти.
На своей странице в Facebook он прокомментировал этот скандал и опубликовал видео с кадрами общения с представителями Государственного бюро расследований (посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).
"Сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов – фирменный знак Зе-власти. Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручен фейковый и фальшивый обвинительный акт", – написал бывший парламентарий.
На обнародованном видео Пашинский, обращаясь к сотрудникам ГБР, убежден, что им доподлинно известно о том, что обвинительный акт сфальсифицирован для политической расправы.
"Почему я так говорю? Потому что, например, в этом обвинительном акте указано, что я, выйдя из машины, кричал Химикусу: "Мордой об асфальт". Вы точно знаете, у меня есть 5 свидетелей, я этого не говорил. И вы это признали, что это говорила жена Химикуса. И материалы есть в уголовном деле. Но вы так создаете искусственный мотив", – сказал Пашинский.
Кроме того, он отметил, что выстрел из пистолета и удар бутылкой по голове во время конфликта в 2016 году даже теоретически не могли быть одновременными.
"Потому что пуля летит со скоростью 450-500 м/с, а там было полметра. Вы это знали, но не писали. Более того, когда мои защитники написали вам ходатайство изучить эти обстоятельства, то вы им отказали", – возмутился экс-нардеп.
Пашинский также подчеркнул, что его защитники обжаловали в суде отказы ГБР и получили четыре решения суда, которые надлежащим образом переданы следователям. Впрочем, те их не выполнили.
"Вы неоднократно в рамках расследования этого уголовного дела и подписывая этот обвинительный акт, совершили уголовные преступления. И я вам очень советую после этого шоу, которое вы здесь устроили, написать рапорт, выходить на адвокатов и отменять это все. У вас есть один шанс – это вернуться к постановлению о закрытии, его внимательно изучить и подписать. В противном случае вы просто мелкие уголовники", – отметил Пашинский.
Кроме того, он заявил, что знает о личных мотивах следователей во время фальсификации резонансного дела. По его словам, один из них даже получил за это должность.
Напомним, обвинительный акт по "делу Химикуса" Пашинскому вручили 3 июля, а уже 6 июля ГБР обещало передать его в суд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года после конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что они с женой чуть не врезались в микроавтобус, который якобы стоял в темноте без включенных габаритов, из-за чего и возникла ссора.
Кроме того, он уверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух, и якобы тогда нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
В то же время Химикус говорил, что якобы оборонялся бутылкой.
В июле 2017 ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.
В ноябре 2018 Химикусу объявили подозрение в хулиганстве.
4 октября 2019 года ГБР объявило Пашинскому о подозрении.
7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева взял его под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.
18 октября 2019 года Апелляционный административный суд Киева оставил экс-нардепа под стражей.
18 декабря 2019 года Сергея Пашинского отпустили под домашний арест.
А 18 февраля 2020 года суд решил оставить его под круглосуточным домашним арестом.