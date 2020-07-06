Пашинский заявил о фальсификации дела против него

Народный депутат Украины 8 созыва Сергей Пашинский заявил, что вручение ему обвинительного акта по "делу Вячеслава Химикуса" – это умышленная фальсификация со стороны действующей власти.

На своей странице в Facebook он прокомментировал этот скандал и опубликовал видео с кадрами общения с представителями Государственного бюро расследований (посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

"Сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов – фирменный знак Зе-власти. Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручен фейковый и фальшивый обвинительный акт", – написал бывший парламентарий.

На обнародованном видео Пашинский, обращаясь к сотрудникам ГБР, убежден, что им доподлинно известно о том, что обвинительный акт сфальсифицирован для политической расправы.

"Почему я так говорю? Потому что, например, в этом обвинительном акте указано, что я, выйдя из машины, кричал Химикусу: "Мордой об асфальт". Вы точно знаете, у меня есть 5 свидетелей, я этого не говорил. И вы это признали, что это говорила жена Химикуса. И материалы есть в уголовном деле. Но вы так создаете искусственный мотив", – сказал Пашинский.

Кроме того, он отметил, что выстрел из пистолета и удар бутылкой по голове во время конфликта в 2016 году даже теоретически не могли быть одновременными.

"Потому что пуля летит со скоростью 450-500 м/с, а там было полметра. Вы это знали, но не писали. Более того, когда мои защитники написали вам ходатайство изучить эти обстоятельства, то вы им отказали", – возмутился экс-нардеп.

Пашинский также подчеркнул, что его защитники обжаловали в суде отказы ГБР и получили четыре решения суда, которые надлежащим образом переданы следователям. Впрочем, те их не выполнили.

"Вы неоднократно в рамках расследования этого уголовного дела и подписывая этот обвинительный акт, совершили уголовные преступления. И я вам очень советую после этого шоу, которое вы здесь устроили, написать рапорт, выходить на адвокатов и отменять это все. У вас есть один шанс – это вернуться к постановлению о закрытии, его внимательно изучить и подписать. В противном случае вы просто мелкие уголовники", – отметил Пашинский.

Кроме того, он заявил, что знает о личных мотивах следователей во время фальсификации резонансного дела. По его словам, один из них даже получил за это должность.

Напомним, обвинительный акт по "делу Химикуса" Пашинскому вручили 3 июля, а уже 6 июля ГБР обещало передать его в суд.

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