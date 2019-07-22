Пашинский и Чорновол не проходят в Раду: результаты голосования

Депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, который пошел на выборы в Раду самовыдвиженцем, проиграл в ходе голосования в Коростене Житомирской области на округе №64.

Это показали данные обработки 61,20% голосов на сайте ЦИК. Пашинского поддержали 7694 человек – это 17,62%. Обогнали его представители партий "Слуга народа" и БПП Вячеслав Сигачев и Владимир Арешонков.

В округе №184 Херсонской области выборы проиграл народный депутат от БПП Иван Винник, который шел на выборы самовыдвиженцем и по результатам обработки 27,36% протоколов набрал 1378 голосов (10,69%).

Народный депутат Украины VII созыва от партии "Народный фронт" Татьяна Чорновол, примкнувшая к "ЕС", также не проходит в новый парламент.

Пашинский не проходит в Раду

Как сообщал OBOZREVATEL, в голосовании на заграничных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины партия пятого президента Петра Порошенко"Европейская солидарность" выигрывает у политсилы действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".

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