Резолюция ПАСЕ по Донбассу: признан российский контроль

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем России.

Как сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", речь идет о резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас такую возможность задействовали три государства - Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).

При рассмотрении украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что ОРДЛО являются "территориями, которые находятся под фактическим управлением Российской Федерации" (territories under effective control by the Russian Federation).

За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким "Левым" и "Альтернативе для Германии", а также нидерландской Соцпартии.

Издание отмечает, что изначально планировались более сильные изменения. Предложенные резолюцией поправки должны были констатировать статус "временно оккупированных территорий, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".

Однако (вероятно, для уверенности в успехе голосования. - Ред.) были предложены устные поправки, в которых украинские депутаты отказались от фразы об "оккупации".

Позже появилась первая реакция Украины на принятую резолюцию. Владимир Арьев признал победу украинской делегации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Порошенко предложил разорвать договор о дружбе с Россией.

21 марта Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией.

21 апреля Россия сообщила о разрыве информационного сотрудничества с Украиной.