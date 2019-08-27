Парубий заявил, что спецслужбы заблокировали работу Рады: что произошло

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований блокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде.

Об этом во вторник, 27 августа, на брифинге заявил спикер ВР 8-го созыва, вновь избранный нардеп Андрей Парубий.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников СБУ и ГБР. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", – сообщил политик.

Парубий подчеркнул, что инцидент с силовиками в парламенте произошел в пятницу, 23 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель президента в ВР, нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук анонсировал появление в парламенте новой системы голосования "Рада-4".

Также глава президентской партии Дмитрий Разумков не исключил, что в новоизбранной Верховной Раде Украины будет так называемое кнопкодавство.

Кроме того, в Раде предложили сажать в тюрьму за кнопкодавство.

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