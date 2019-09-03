Парубий внезапно попал под следствие: что известно

Государственно бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата 9-го созыва Андрея Парубия.

Нардепа подозревают в возможном препятствовании осуществления избирательного права, сообщают "Українські Новини".

ГБР начало уголовное производство по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Отмечается, что производство было открыто 20 августа по решению Шевченковского районного суда Киева.

ГБР открыла против Парубия уголовное дело

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Парубий заявил, что СБУ и ГБР блокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде.

При этом в ГБР заявили, что следственные действия в Верховной Раде Украины не помешают проводить заседание Рады.

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