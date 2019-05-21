ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Парубий созвал срочное заседание Рады: что происходит

61.8тЧитать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что созывает внеочередное заседание парламента 22 мая для рассмотрения внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Соответствующее распоряжение он опубликовал в Twitter в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского, которую последний направил Парубию после подписания указа о роспуске ВРУ.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00", – поделился Парубий.

Новости
Зеленский объяснил, почему распускает Раду
Парубий созвал срочное заседание Рады: что происходит

Twitter Андрея Парубия

Парубий созвал срочное заседание Рады: что происходит

Twitter Андрея Парубия

Напомним: на встрече с главами фракций Зеленский договорился, что будет утверждена модель, согласно которой введут чисто пропорциональную систему с закрытыми списками, откуда политические советы смогут удалять кандидатов.

На внеочередном заседании ВРУ парламентарии будут голосовать за отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

Андрей Парубий

Андрей Парубий

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Андрей ПарубийВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
22
Комментарии
210
21
Смешно
26
Интересно
49
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Александр
Харченко Александр
Козломордые ольгинские опарыши не интересуются жизнью быдла в своей мокшанской помойке... Они все толкуются здесь, у нас, в Украине... И по комментам видно, что они завидуют нам чёрной завистью. Потому что, мы - люди. А они - грязь, биомусор. Во главе с подонками и моральными уродами - путиным, гундяем, кабздыром и прочими выродками....Боже, Храни нас от такой мерзости, как "руский мир"...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
странно шо ВР повелась на зелины хамские высказывания.Один Гройсман имеет самолюбие и не хочет слушать зелин бред на публику.Если бы у депутатов ВР была хоть капля самолюбия,то они сейчас послали бы зелю с его типа грозными приказами о роспуске далеко в попу.И ткнули бы зелю носом в конституцию,которую зе нарушает.но..ВР похоже реактивно переобулась в зеленые ботинки.жополизы,бля.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Usenko Gennady
Usenko Gennady
Sirko Bogdan, дык у каждого наверное рыльце в пушку. Вот и струхнули. Вдруг и правда посадит?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
CARGO 100
CARGO 100
Интересная у вас, ххлы, каша закипает ...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / мнения