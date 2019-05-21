Парубий созвал срочное заседание Рады: что происходит

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что созывает внеочередное заседание парламента 22 мая для рассмотрения внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Соответствующее распоряжение он опубликовал в Twitter в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского, которую последний направил Парубию после подписания указа о роспуске ВРУ.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00", – поделился Парубий.

Twitter Андрея Парубия

Twitter Андрея Парубия

Напомним: на встрече с главами фракций Зеленский договорился, что будет утверждена модель, согласно которой введут чисто пропорциональную систему с закрытыми списками, откуда политические советы смогут удалять кандидатов.

На внеочередном заседании ВРУ парламентарии будут голосовать за отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

Андрей Парубий Укринформ

Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 21 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.

Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.

Вскоре Зеленский подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.

Президент также обратился к спикеру ВРУ с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

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