Парубий призвал Раду не рассматривать скандальный "языковой" законопроект "слуг"

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий призвал Верховную Раду не рассматривать законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил профильный комитет.

В парламенте 14 июля, он обратился к украинским силам с призывом объединиться и не позволить вынесения и рассмотрения законопроекта 2362. Также он призвал украинцев прийти 16 июля под Раду и защитить язык.

"Я хочу обратиться ко всем украинцам 16 июля в 9 утра прийти сюда под стены ВРУ, чтобы совместно защитить украинский язык. И хочу обратиться также к "слугам народа", к монобольшинству. Наверное, многие из вас были на языковом Майдане 8 лет назад или держал кулаки за тех, кто ночевал возле Украинского дома. Сегодня и от нас зависит, и от каждого из вас зависит, будет ли этот вопрос вынесен, или не будет? Он получил отрицательное заключение комитета, Министерство образования против, Министерство финансов против. Убедите свое руководство не выносить его на рассмотрение. А инициатором этого законопроекта я хочу сказать: не трогайте язык! Как посеете московский ветер – пожнете украинскую бурю. Слава Украине!", – заявил Парубий.

Он напомнил, что оккупанты на Донбассе продолжают убивать украинских защитников.

"Пока Зеленский заглядывает в глаза Путину и ищет там мир, на передовой продолжают убивать украинцев. Только за последнюю неделю убили 10 украинских воинов. Только вчера убили трех украинских воинов и среди них медика, который спасал раненого. И вместо того, чтобы осудить российскую агрессию вместо того, чтобы бороться против русского оккупанта – вы здесь в сердце Украины боретесь против украинского языка", – сказал он.

Политик напомнил, что утром 14 июля Украина простились с военным Тарасом Матвеевым, который накануне погиб на передовой.

"Сегодня утром мы прощались с Тарасом Матвеевым. А восемь лет назад Тарас Матвеев провел все ночи на языковом Майдане возле Украинского дома. Тогда мы защищали язык от закона Колесниченко – Кивалова. Потому и для Тараса Матвеева, и для любого патриота борьба за украинский язык и война против России на передовой – это та же война. Потому что война против Украины и России и политические преследования, которые делает нынешняя власть – это и сама же часть гибридной атаки России против Украины", – отметил Парубий.

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 2362 нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского. Комитет Верховной Рады законопроект отклонил. В комитете Рады отметили, что он "имеет влияние на показатели государственного бюджета (приведет к увеличению расходов)".

Закон предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 год переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.