Парубий пообещал не пускать в Раду "парасюков" с оружием

Работники Управления государственной охраны могут не пускать в помещение парламента тех народных депутатов, которые отказываются от сканирования своих вещей.

"Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может задержать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, пишет Espreso.

Он добавил, что после принятия изменений в закон о госохране он немедленно дал поручение установить специальные устройства для сканирования вещей. Чтобы народные депутаты "не чувствовали унижения" от досмотра вещей и одежды, по поручению Парубия специально установили сканеры.

"Чтобы не было элемента проверки, а был элемент сканирования", - подчеркнул спикер ВРУ.

Как сообщал "Обозреватель", Рада запретила носить оружие и взрывчатку в госучреждения.

В здании ВР установили дополнительное рентген-оборудование и проводят проверку личных вещей депутатов парламента.

Напомним, между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны произошел конфликт из-за отказа парламентария сканировать свои вещи.