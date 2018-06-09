Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде: что это значит

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Это произошло 9 июня во время брифинга в рамках Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".

Создание Антикоррупционного суда завершит масштабную антикоррупционную реформу в Украине и даст толчок к дальнейшему активному сотрудничеству с западными партнерами, поскольку принятие этого законопроекта было едва ли не важнейшим требованием для дальнейшего финансирования с их стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440). За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

15 декабря 2018 года президент Петр Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

Глава государства заявлял, что создание суда, возможно, произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.

Кроме того, 5 июня Государственный департамент США поддержал МВФ, напомнив Украине о важности создания Антикоррупционного суда. Также,послы стран G7 призвали Верховную Раду принять закон.