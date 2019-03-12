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Парубий "отключил" оппоблоковца из-за русского языка: видео

3.9тЧитать материал на украинском

Глава Верховной Рады Андрей Парубий отключил микрофон депутату от "Оппозиционного блока" Василию Нимченко из-за выступления на российском языке.

Нардеп начал говорить по-русски при рассмотрении во втором чтении законопроекта об украинском языке, однако Парублий буквально сразу же выключил микрофон и попросил говорить на государственном языке.

"Я призываю вас говорить на государственном языке. Пожалуйста, не создавайте конфликтов, когда мы работаем системно и слаженно", - заявил Парубий.

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Нимченко продолжил говорить по-русски, но Парубий вновь отключил микрофон, попросив депутата не срывать заседание "некорректным поведением".

Нимченко в итоге заговорил на украинском: "Я хочу сказать по-украински: Мы не быки Степана Руданского, мы народные депутаты. Я вас прошу извинить, вы не пастух. Дайте мне слово как народному депутату".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп подшутил над Парубием, опубликовав забавное видео с главой Рады.

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Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украинырусский языкукраинский язык
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Секеля Дрочитель, А какой у тебя чурка телевизор, "горизонт" или "березка"? На березку нужен силикатный а на горизонт и кусок говна хватит.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Один вид ебала ,логопеда ,вызывает жгучее желание запустить половинку силикатного кирпича в телевизор.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Сумасшедший дом! ВСЕ ПОГОЛОВНО по-русски говорят лучше, чем по-украински - И КРИВЛЯЮТСЯ, КАК ИДИОТЫ! :-))))))))
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Трубицын Александр, О старый маразматик , твоя бабка на паРаше еще не здохла...
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