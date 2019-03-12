Парубий "отключил" оппоблоковца из-за русского языка: видео

Глава Верховной Рады Андрей Парубий отключил микрофон депутату от "Оппозиционного блока" Василию Нимченко из-за выступления на российском языке.

Нардеп начал говорить по-русски при рассмотрении во втором чтении законопроекта об украинском языке, однако Парублий буквально сразу же выключил микрофон и попросил говорить на государственном языке.

"Я призываю вас говорить на государственном языке. Пожалуйста, не создавайте конфликтов, когда мы работаем системно и слаженно", - заявил Парубий.

Нимченко продолжил говорить по-русски, но Парубий вновь отключил микрофон, попросив депутата не срывать заседание "некорректным поведением".

Нимченко в итоге заговорил на украинском: "Я хочу сказать по-украински: Мы не быки Степана Руданского, мы народные депутаты. Я вас прошу извинить, вы не пастух. Дайте мне слово как народному депутату".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп подшутил над Парубием, опубликовав забавное видео с главой Рады.

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