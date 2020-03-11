Главная Новости
11 марта • обновлено в 21:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Партию "Голос" Вакарчука возглавила Кира Рудик

1.4т
Читать материал на украинском

Партия "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука избрала своим новым руководителем народного депутата Киру Рудик.

Такое решение было принято 11 марта на съезде политсилы, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе "Голоса".

Кира Рудик и Святослав Вакарчук

Кира Рудик и Святослав Вакарчук

Киру Рудик в пресс-службе назвали "лучшим управленцем из команды, опыт которой поможет на местных выборах".

"Это назначение – ответ на новые вызовы, которые стоят перед партией. Слабое правительство, возвращение бывших функционеров, неготовность страны к экономическому кризису, отсутствие принятой стратегии в борьбе с Россией", – пояснили в политсиле.

Отмечается, что этим "Голос" намерен "продемонстрировать другим партиям, что на лидерские позиции можно выводить новых профессиональных людей".

Лидером "Голоса" останется Святослав Вакарчук, он продолжит ее развивать.

До того, как стать нардепом от "Голоса", Рудик работала в нескольких IT-компаниях Украины и США, пройдя путь от тестировщика до топ-менеджера.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко на заседании Верховной Рады 4 марта подарила Денису Шмыгалю, новоизбранному премьер-министру Украины, "кота в мешке" в виде детской игрушки.

Таким образом она выразила свое отношение к смене Кабмина, в состав которого "вместо новых лиц вошли бывалые политики".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги