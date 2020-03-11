Партия "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука избрала своим новым руководителем народного депутата Киру Рудик.

Такое решение было принято 11 марта на съезде политсилы, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе "Голоса".

Кира Рудик и Святослав Вакарчук

Киру Рудик в пресс-службе назвали "лучшим управленцем из команды, опыт которой поможет на местных выборах".

"Это назначение – ответ на новые вызовы, которые стоят перед партией. Слабое правительство, возвращение бывших функционеров, неготовность страны к экономическому кризису, отсутствие принятой стратегии в борьбе с Россией", – пояснили в политсиле.

Отмечается, что этим "Голос" намерен "продемонстрировать другим партиям, что на лидерские позиции можно выводить новых профессиональных людей".

Лидером "Голоса" останется Святослав Вакарчук, он продолжит ее развивать.

До того, как стать нардепом от "Голоса", Рудик работала в нескольких IT-компаниях Украины и США, пройдя путь от тестировщика до топ-менеджера.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко на заседании Верховной Рады 4 марта подарила Денису Шмыгалю, новоизбранному премьер-министру Украины, "кота в мешке" в виде детской игрушки.

Таким образом она выразила свое отношение к смене Кабмина, в состав которого "вместо новых лиц вошли бывалые политики".

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