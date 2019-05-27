Партия Зеленского "Слуга народа": назван новый глава

Партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавил его советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Об этом 27 мая сообщили на брифинге партии. Разумков были избран на эту должность 22 мая во время съезда политсилы.

Необходимость избрания нового главы появилась после того, как Зеленский назначил руководителя "Слуги народа" Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

Брифинг

Политтехнолог Дмитрий Разумков с 2006 года консультировал различных украинских политиков. С 2006 по 2010 год был членом "Партии Регионов", потом до 2014 года работал с нардепом трех созывов Сергеем Тигипко, который в 2012 году был замглавы "Партии регионов".

Дмитрий Разумков Facebook Дмитрий Разумков

Как писал OBOZREVATEL, в мае вокруг Разумкова вспыхнул громкий скандал. Его обвинили в сексизме из-за высказывания в прямом эфире относительно Верховной Рады.

На внеочередном заседания парламента все женщины-народные депутатки выразили свой протест и возмутились подобному заявлению.

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