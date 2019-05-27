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Партия Зеленского "Слуга народа": назван новый глава

1.3тЧитать материал на украинском

Партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавил его советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Об этом 27 мая сообщили на брифинге партии. Разумков были избран на эту должность 22 мая во время съезда политсилы.

Необходимость избрания нового главы появилась после того, как Зеленский назначил руководителя "Слуги народа" Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

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Зеленский назначил нового первого заместителя главы СБУ: названо имя
Брифинг

Брифинг

Политтехнолог Дмитрий Разумков с 2006 года консультировал различных украинских политиков. С 2006 по 2010 год был членом "Партии Регионов", потом до 2014 года работал с нардепом трех созывов Сергеем Тигипко, который в 2012 году был замглавы "Партии регионов".

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Facebook Дмитрий Разумков

Как писал OBOZREVATEL, в мае вокруг Разумкова вспыхнул громкий скандал. Его обвинили в сексизме из-за высказывания в прямом эфире относительно Верховной Рады.

На внеочередном заседания парламента все женщины-народные депутатки выразили свой протест и возмутились подобному заявлению.

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Персоны
Дмитрий РазумковВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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Матвеева Галина
Матвеева Галина
Спacи6о тому, ктo пoкaзал мнe сайт http://difimas.com/0wcwgo Пpостo прoйдя oпpос получилa почти пoлyгодовую зарплату)) Пользyйтеcь, покa ещe еcть возможность=)
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
тьфу!...опять "Лысый" в пролёте))))...там еще Мин.культ. правда остается...опять же, Аласанию можно "люстрировать", если Конституционный суд под Богдана-бурята закон не отменит))))))
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